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Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе

22:18
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Телефонный разговор состоялся по инициативе Армении

Во вторник вечером Владимиру Путину позвонил премьер-министр Армении Никол Пашинян. В центре внимания была обстановка, которая сейчас сложилась на армяно-азербайджанской границе, где недавно произошёл ряд вооруженных инцидентов.

Ситуацию в течение дня также обсуждал Сергей Шойгу со своими коллегами из Баку и Еревана. Позже Министерство обороны Армении сообщило, что при посредничестве России с 18:30 на границе объявлено перемирие.

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