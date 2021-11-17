Совершенно новая Dark Souls: как Elden Ring выглядит за три месяца до релиза

Совместный проект FromSoftware и Джорджа Р. Р. Мартина получился несмелым, но он точно порадует фанатов "соулсборн"

Студия FromSoftware провела закрытое тестирование игры Elden Ring. Журналистам и блогерам дали возможность подробно изучить геймплей и поближе познакомиться с историей, придуманной Джорджем Р. Р. Мартином. Разработчики показали новые механики и открытые локации, по которым предстоит странствовать главному герою — одному из Погасших, собирающему осколки древнего кольца ради спасения мира. "ТВ Центру" удалось провести в Междуземье шесть часов. Рассказываем, какой получилась новая работа геймдизайнера Хидэтаки Миядзаки.

Elden Ring — игра в жанре Action/RPG от издательства Bandai Namco Entertainment и японской студии-разработчика FromSoftware. Это продолжение культовой хардкорной серии игр. Прошлые работы геймдизайнера Хидэтаки Миядзаки — три части Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice — давно воспринимаются не просто как игры, а скорее культурный феномен, о котором знают далеко не только геймеры. FromSoftware удалось сформировать свой жанр игр и собрать вокруг них целое сообщество, именно поэтому к новой работе студии приковано огромное внимание.

Роль Джорджа Р. Р. Мартина

К работе над игрой глава студии FromSoftware, геймдизайнер Хидэтака Миядзаки привлек автора "Песни Льда и Пламени" Джорджа Р. Р. Мартина. Этот дуэт не удивляет — обоим не занимать жестокости по отношению к публике и своим персонажам.

Писатель-фантаст придумал мифологию Междуземья — основу сюжета. В интервью Мартин говорил, что закончил работу над проектом еще несколько лет назад и с тех пор разработчики лишь сверяют с ним дизайн уровней и персонажей.

Фотогалерея: кадры из игры Elden Ring

Писатель объяснил, что его задачей было построить мир Elden Ring. Вдохновением послужили "Властелин колец" Дж. Р. Р. Толкина, вселенная Роберта Э. Ховарда и "Основание" Айзека Азимова. "Я придумал для них достаточно подробную историю, от которой они отталкивались при работе над игрой", — рассказал писатель.

Судя по первым часам игры, участие Джорджа Р. Р. Мартина в проекте минимально: сеттинг и интерфейс напомнит – многим до боли – Dark Souls 3, а диалоги персонажей явно написаны не без участия Миядзаки. Так что не исключено, что имя писателя в титрах — неплохой маркетинговый ход для привлечения свежей крови, в том числе фанатов "Игры престолов".

Играть стало удобнее

Еще не вышедшую Elden Ring уже успели раскритиковать за снижение сложности в угоду новичкам. Действительно, играть в продолжение культовой серии от "фромов" стало удобнее, но точно не легче.

Наряду со стандартными точками сохранения Лимгрейв усыпан чекпоинтами "Клин Марики" — в случае смерти игроки больше не будут тратить много времени на путь до последней битвы.

Видео: смотрите ролик с геймплеем Elden Ring на русском языке

Важным обновлением для игр серии стало появление лошади. Она понадобится игрокам в битвах и для передвижений по открытому миру. Еще один неожиданный подарок от разработчиков — двойной прыжок — открывает новые возможности во время боя. Однако ни он, ни другое дополнение к привычному интерфейсу — карта с компасом — не помогут в битве с боссами.

Новая работа Миядзаки не изменяет традициям серии. Ошибки игроков в первые минуты игры — например, пропуск обучения в еле заметной яме — может обернуться часами мучений для неопытных Погасших. На старте придется выслушать издевательства от дружественного NPC и тут же сразиться с первым боссом — чем не классическое начало игры в жанре "соулсборн". Неужели слухи о том, что серия растеряла хардкорность, распространяют те же, кто обычно недоволен уровнем графики от FromSoftware?

Видео: смотрите трейлер игры Elden Ring

Один из самых ожидаемых игровых проектов последних лет получился именно таким, каким его ждали фанаты FromSoftware. Новая работа геймдизайнера Хидэтаки Миядзаки строится на знакомых механиках, но дополняет серию "соулсборн" свежими элементами. Представленная публике часть игры выглядит готовой, а производительность на базовых консолях прошлого поколения оправдывает ожидания, и это особенно важно, учитывая кризис с поставками PS5.

Elden Ring выйдет 25 февраля 2022 года на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Антон Пичугин, "ТВ Центр".

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