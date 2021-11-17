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"Делегация - это я": Байден о США на Играх в Пекине

08:17
  • среда
  • 17 ноября 2021

Олимпиада пройдет в феврале 2022 года

Перед вылетом президента США Джо Байдена из аэропорта в штате Нью-Гэмпшир главе Белого дома задали вопрос о том, направит ли вашингтонская администрация делегацию на Олимпийские игры в Пекине, которые состоятся в феврале 2022 года.
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"Делегация - это я, и я разобрался с этим", - ответил Байден (цитата по ТАСС).

Американские журналисты полагают, что президент не вполне понял (или не расслышал) вопрос.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала к дипломатическому бойкоту Игр в Китае из-за приписываемых КНР массовых репрессий в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин категорически отвергает эти обвинения.

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