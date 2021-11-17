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Для заболевших ковидом после прививки ограничат срок QR-кода

08:17
  • среда
  • 17 ноября 2021

Новый сертификат будет действителен шесть месяцев

Как следует из опубликованного на портале правовой информации приказа Министерства здравоохранения, если человек заразится коронавирусом после вакцинации, его QR-код вакцинированного заменят на QR-код переболевшего. Срок годности сертификата тоже обновится - до шести месяцев.
В регионах расширяют действие системы обязательной вакцинации

"QR-код содержит информацию о завершении, в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции, или факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, с наиболее поздней датой наступления события", - сказано в документе.

Медицинский сертификат формируется на русском и английском языках не позднее трех календарных дней после внесения в информационный ресурс сведений о завершении вакцинации.

Ранее СМИ узнали, что сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции могут дополнить фотографиями. Предполагается, что наличие фото ускорит процедуру проверку сертификата, так как не будет необходимости показывать паспорт.

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