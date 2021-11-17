Определились потенциальные соперники России в отборе на ЧМ-2022

Команда Карпина может попасть на Турцию или Польшу

Во вторник завершился европейский групповой этап отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре. Прямые путевки завоевали победители групп - Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Англия и Германия.

Занявшие в группах вторые места сборные отправляются в стыковые матчи. В полуфинале команда России, ставшая второй в группе с Хорватией, может попасть на Турцию, Польшу, Северную Македонию, Австрию или Чехию.

Жеребьевка состоится в Цюрихе 26 ноября в 19:00 по Москве.

В минувшее воскресенье сборная России уступила хорватам в заключительном матче группового этапа отбора со счетом 0:1. На 81-й минуте защитник Федор Кудряшов не рассчитал отскок мяча от мокрого газона и в итоге коленом забил в собственные ворота.

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