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Представители туриндустрии заявили об угрозе банкротства 60% компаний

09:04
  • среда
  • 17 ноября 2021

Общая сумма долгов туркомпаний перед клиентами сегодня - около 25 миллиардов рублей

Как следует из письма представителей турбизнеса в российское правительство, на которое ссылается газета "Известия", свыше 60% туристических компаний угрожает банкротство. В связи с этим туроператоры просят продлить постановление, согласно которому они должны рассчитаться с долгами перед туристами до 31 декабря 2021 года.
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Уточняется, что из 385 туроператоров по международному выездному туризму 230 компаний являются региональными и монопрофильными.

"Крупным игрокам вряд ли угрожает банкротство, поскольку они сейчас массово продают пакеты в Турцию и Египет. Под угрозой средние и малые туроператоры, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие ныне закрытые страны. А их на рынке много - те самые 60%", - объяснил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

На сегодняшний день общая сумма долгов туркомпаний перед клиентами составляет около 25 миллиардов рублей.

"В случае банкротства туроператора все авансированные им средства останутся у иностранного партнера", - заметил глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

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