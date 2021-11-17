"На воре и шапка горит": Захарова - о реакции Украины на указ Путина

Киев ранее принял законы, противоречащие Минским договоренностям, напомнила представитель МИД

Украина вспомнила о "хотелках" России – именно так министр иностранных дел Украины назвал Минские соглашения. Что заставило высоких политиков в Киеве вспомнить про этот документ, под которым стоит подпись президента Украины, и который они давно хотят похоронить? Указ президента России об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Товарам из республик Донбасса теперь будет проще попасть на российский рынок.

Украинский МИД испытал настоящую боль, ознакомившись с содержанием документа и немедленно указал: "Рассматриваем подписание президентом России указа … как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение её законодательства и норм международного права".

Москву обвинили в подрыве Минских соглашений. А советник главы офиса президента Зеленского Алексей Арестович, развлекающий публику с телеэкрана разными бойкими инициативами, разгадал русский демарш в рамках очередного этапа гибридной войны. Давайте по порядку.

Минские соглашения для украинской власти давно стали бельмом на глазу. Петр Порошенко поставил свою подпись под этим документом. И в 2014 году подписал указ об экономической блокаде Донбасса. В регионе с тех пор нет ни госучреждений, ни украинских банков. Пенсии, зарплаты Киев этим людям, собственным гражданам, с тех пор не выдает. А в Донбассе проживает более четырех миллионов человек. Как живут все эти люди? Которых Киев поставил на грань выживания?

Вот так Киев разговаривает со своими гражданами на юго-востоке страны. Много воды утекло с той встречи в Минске. Режим прекращения огня не установлен до сих пор, политическая часть соглашений Украиной не выполнена. Были три саммита в Нормандском формате. Киевским политикам просто нравится проводить эти встречи на высшем уровне. Принимают в европейских столицах, лидер страны сидит бок о бок с ведущими мировыми политиками. С Зеленским общались, и не раз, в Америке, к его жалобам прислушиваются в Берлине и в Париже. На бумаге всё просто - в Донбассе должны пройти местные выборы, он должен получить особый статус, который будет закреплен в украинской Конституции. Но кого в Киеве это интересует. Горячая реакция украинского МИД на указ президента России удостоилась комментария представителя МИД России.

"На воре и шапка горит: именно киевский режим напринимал противоречащих минским договоренностям законов, неоднократно ставил под сомнение актуальность комплекса мер, а также не выполнил ничего из того, что должен был по тем решениям, которые вырабатывались в дальнейшем в рамках "нормандского формата"", - написала Мария Захарова в соцсети.

Высоким политикам в Киеве, прежде чем составлять такие ноты в адрес России, стоит задуматься: возможно, это у них все в действительности не так, как на самом деле.

Алексей Фролов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram