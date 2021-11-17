Россия доставила в Сирию более 400 тонн гуманитарных грузов

В Дамаске проходит совместное заседание межведомственных координационных штабов

Продукты, медоборудование, электрогенераторы - более 400 тонн гуманитарных грузов доставлены в Сирию из России за последние 2 недели. Помощь для жителей Арабской республики подготовили российские регионы, их представители также сегодня прилетели в Дамаск. В сирийской столице проходит совместное заседание межведомственных координационных штабов, главная задача - создать необходимые условия для возвращения беженцев.

В течение двух недель в аэропорту Дамаска регулярно приземлялись самолеты их России. Борты военно-транспортной авиации доставили в Сирию более 400 тонн гуманитарных грузов. Продукты питания, медицинское оборудование, лекарства, школьные принадлежности и электрогенераторы. Формировали поставки Администрация президента и десятки российских регионов, теперь их представители прилетели в Сирию.

Этот центр размещения беженцев можно назвать образцово-показательным. Капитальные здания, чистые улицы. Кое-где даже есть антенны спутникового телевидения. Но эти люди как никто хорошо знают: даже самые хорошие условия в центре не заменят тепла родного дома. Они остро нуждаются в помощи.

Когда началась война, центр Хирджила принял беженцев одним из первых. В разное время здесь проживали до 17 тысяч человек. Сейчас намного меньше. В основном - из провинции Идлиб. Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса Югры в Хирджиле уже второй раз.

"Первый раз был летом. Мы собрали около 500 коробок. В этот раз уже 1000 "Коробок добра" от Югры с добрым сердцем в помощь тем, кто сейчас находится в вот таких трудных жизненных, военных условиях", - сказала Светлана Абасова, представитель гуманитарного добровольческого корпуса Югры.

Представители Красноярского края доставили в центр 10 тонн муки, а гости из Самары - продукты и школьные принадлежности.

"Нужно воссоздавать промышленность, чтобы люди имели надежный источник заработка, чтобы люди не имели соблазна взяться за оружие. Ну, и конечно же, вот ребятишки. Ими нужно заниматься, поднимать их на ноги. Им нужно давать образование и хорошую работу", - убежден Юрий Иванов, представитель правительства Самарской области.

Визит большой делегации из России проходит в рамках очередного заседания межведомственных координационных штабов двух стран по возвращению беженцев в Сирию. В результате войны за пределами родины оказались свыше 6 миллионов сирийцев - почти четверть населения страны. Но после того, как при помощи России террористы были разгромлены, более двух миллионов человек смогли вернуться в свои дома. И процесс этот мог бы идти намного быстрее, если бы не попытки ряда стран дестабилизировать ситуацию.

- Чудовищный по своей сути недавний теракт в Дамаске, в результате которого гибнут сирийские военные и гражданское население. С этим злом должно быть покончено, это должно создать условия к мирной жизни и продолжению политического у процесса.

Западные страны в основном только декларируют свои намерения помогать Сирии, а по факту незаконно присутствуют в северо-восточных районах, богатых нефтью и обложили страну жесточайшими санкциями. В свою очередь Россия исторически помогала Сирии и продолжает делать это сегодня. И помощь эта распространяется не только на гуманитарную, но и на другие сферы: подъем промышленности, медицина, образование, культура. Так, в восстановлении ряда уникальных памятников примут участие наши специалисты.

"Мы провели консультации и приняли решение, что должны принять участие в восстановлении Триумфальной арки Пальмиры, потому что Пальмира для россиян очень много значит", - сказала Наталья Соловьева, заместитель директора Института истории материальной культуры Российской академии наук.

Ранее российские ученые из Петербурга создали 3D модель уникального памятника. Теперь проект предстоит защитить в ЮНЕСКО, затем начнутся сложные и длительные работы. И именно они, как считают многие, станут настоящим символом восстановления разрушенной войной страны.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр". Сирия.

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