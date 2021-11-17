Россию заподозрили в "угрозах" ЕС в космосе

Ранее Россия уничтожила недействующий космический аппарат

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил в Twitter, что фрагменты неработавшего спутника "Целина-Д" после его уничтожения в ходе российских испытаний могут представлять угрозу для деятельности Евросоюза в космосе.

"Испытание противоспутникового оружия привело к образованию значительного количества космического мусора, размеры которого могут поставить под угрозу космическую деятельность Европейского союза", - написал Бретон.

Он добавил, что опасности оказались подвержены и члены экипажа МКС.

"Как еврокомиссар я присоединяюсь к решительному осуждению проведенного Россией испытания", - заключил Бретон.

Ранее Министерство обороны подтвердило - Россия успешно провела испытания по уничтожению недействующего космического аппарата, который оставался на околоземной орбите с 1982 года. Отвечая на обвинения Вашингтона в опасности таких испытаний, в ведомстве подчеркнули, что образовавшиеся фрагменты не представляли и не будут нести угрозы для космических аппаратов, орбитальных станций и космической деятельности.

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