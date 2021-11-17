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Россия сократила объем вложений в госбумаги США

09:20
  • среда
  • 17 ноября 2021

Показатель уменьшился на 86 млн долларов

В сентябре 2021 года вложения России в государственные бумаги Минфина США сократились на 86 млн долларов.
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По состоянию на конец сентября РФ принадлежали долгосрочные государственные бумаги на 204 млн долларов против 203 млн долларов месяцем ранее.

При этом вложения в краткосрочные бумаги уменьшились до 3,714 млрд с 3,801 млрд долларов.

В целом Россия в сентябре 2021 года располагала государственными ценными бумагами Соединенных Штатов на сумму $3,918 млрд.

В настоящее время максимальное количество облигаций казначейства США находится у Японии и Китая (1,299 и 1,047 трлн долларов соответственно), сообщает "Интерфакс".

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