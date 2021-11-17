Россия сократила объем вложений в госбумаги США

Показатель уменьшился на 86 млн долларов

В сентябре 2021 года вложения России в государственные бумаги Минфина США сократились на 86 млн долларов.

По состоянию на конец сентября РФ принадлежали долгосрочные государственные бумаги на 204 млн долларов против 203 млн долларов месяцем ранее.

При этом вложения в краткосрочные бумаги уменьшились до 3,714 млрд с 3,801 млрд долларов.

В целом Россия в сентябре 2021 года располагала государственными ценными бумагами Соединенных Штатов на сумму $3,918 млрд.

В настоящее время максимальное количество облигаций казначейства США находится у Японии и Китая (1,299 и 1,047 трлн долларов соответственно), сообщает "Интерфакс".

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