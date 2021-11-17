В Совфеде предложили лишать пожизненно дипломов врачей-антиваксеров

Следует "расширить сферу ответственности", считает сенатор Александр Башкин

Врачей, которые отговаривают от вакцинации против коронавирусной инфекции, следует лишать медицинских дипломов. Такое мнение в среду, 17 ноября, высказал член Совета Федерации, кандидат медицинских наук Александр Башкин.

Сенатор выразил убежденность в том, что отговаривающий от прививки врач — "человек, который не получил должного образования, медицинских познаний и практики, и, конечно же, он не может быть допущен к работе, связанной с вирусологией и вакцинацией".

Башкин задался вопросом, как в таком случае медик получил диплом, и предложил "расширить сферу ответственности". Попытки разубедить в необходимости вакцинации сенатор назвал нарушением "медицинского кодекса, клятвы Гиппократа, кодекса честных врачей".

Член Совфеда предложил наделить суды правом признания дипломов таких медиков недействительными и перевести дисциплинарную ответственность в административную или даже уголовную, поскольку "врач, поступающий таким образом — это все равно что доктор физико-математических наук, говорящий о том, что дважды два равно не четырем, а пяти".

Кроме того, Башкин допустил наличие связей между врачами, которые отговаривают от вакцинации, и продавцами поддельных сертификатов с QR-кодами, сообщает РИА Новости.

Ранее за лишение врачей-антиваксеров дипломов выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он указал, что уровень вакцинации в России остается низким, несмотря на то, что именно здесь создали первую вакцину.

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