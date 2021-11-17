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Гинцбург назвал оптимальный препарат для вакцинации переболевших COVID-19

08:55
  • среда
  • 17 ноября 2021

Соответствующие рекомендации дает Минздрав

Людям моложе 60 лет, которые перенесли коронавирусную инфекцию, лучше привиться "Спутником Лайт", более старшему поколению рекомендован "Спутник V". Об этом в среду, 17 ноября, рассказал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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По мнению Гинцбурга, "Минздрав принял совершенно правильное решение" относительно выбора вакцин для переболевших коронавирусом: тех, кто до 60 лет, следует прививать "Лайтом", а кто старше 60 — "Спутником V", сообщает РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что исследования по сочетанию "Спутника V" и вакцины от гриппа были успешно завершены. По его словам, комбинация препаратов может усиливать взаимный эффект.

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