Москвичей предупредили о "мелкой ледяной крупе" в среду

Атмосферное давление остается повышенным

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала в беседе с РИА "Новости", что в среду в Москве ожидается облачная погода.

"Местами возможны слабые осадки, преимущественно в твердой фазе: слабый мелкий снежок, мелкая ледяная крупа", - уточнила метеоролог.

Термометры в столице покажут минус 1 - плюс 1, в Подмосковье - минус 2 - плюс 2 градуса.

Ветер будет западный, юго-западный, без сильных порывов, 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram