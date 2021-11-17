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Москвичей предупредили о "мелкой ледяной крупе" в среду

09:11
  • среда
  • 17 ноября 2021

Атмосферное давление остается повышенным

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала в беседе с РИА "Новости", что в среду в Москве ожидается облачная погода.
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"Местами возможны слабые осадки, преимущественно в твердой фазе: слабый мелкий снежок, мелкая ледяная крупа", - уточнила метеоролог.

Термометры в столице покажут минус 1 - плюс 1, в Подмосковье - минус 2 - плюс 2 градуса.

Ветер будет западный, юго-западный, без сильных порывов, 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

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