Коронавирусом в России заболели еще 36626 человек

Зафиксировано 1247 летальных исходов
За минувшие сутки в России выявлено 36626 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по контролю за распространением заболевания.
Из них 6,4% не имели клинических проявлений болезни.
"Зафиксировано 1247 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36388 человек", - говорится в сообщении.
В Москве зарегистрировали 2966 случаев, в Санкт-Петербурге - 2793, в Самарской области - 1785 (больше, чем в Подмосковье, где выявили 1691 случай).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 182 538 случаев COVID-19. 259084 пациента скончались.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
- Попова заявила об эффективности мер по борьбе с коронавирусом
- Медик назвал лекарства, которые опасно принимать при коронавирусе
- Исследования подтвердили безопасность лекарства от коронавируса "Мир-19"
- Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
- Иммунолог рассказал о трех сценариях развития коронавируса