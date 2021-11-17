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Коронавирусом в России заболели еще 36626 человек

11:15
  • среда
  • 17 ноября 2021

Зафиксировано 1247 летальных исходов

За минувшие сутки в России выявлено 36626 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по контролю за распространением заболевания.
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Из них 6,4% не имели клинических проявлений болезни.

"Зафиксировано 1247 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36388 человек", - говорится в сообщении.

В Москве зарегистрировали 2966 случаев, в Санкт-Петербурге - 2793, в Самарской области - 1785 (больше, чем в Подмосковье, где выявили 1691 случай).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 182 538 случаев COVID-19. 259084 пациента скончались. 

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