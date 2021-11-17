В Москве за сутки от COVID-19 вылечились 7477 пациентов

Госпитализировано 940 человек

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 7477 пациентов, сообщает в среду оперштаб по контролю за распространением заболевания.

За все время пандемии в столице поправились уже 1 702 667 человек.

"В Москве выявлено 2966 новых случаев COVID-19. За сутки госпитализировано 940 человек, скончались 96 пациентов. На ИВЛ находятся 732 человека", - сказано в сообщении.

В оперштабе напомнили о важности вакцинации. Сделать прививку в городе можно в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Подробная информация о вакцинации представлена здесь.

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