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Пьяный житель Тулы напал на полицейского из-за QR-кода

09:15
  • среда
  • 17 ноября 2021

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти

Пьяный житель Тулы напал на полицейского у входа в бар, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
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"В ночное время подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался зайти в бар, не показав на входе документы, свидетельствующие о его вакцинации от коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.

Когда на место прибыли сотрудники полиции, 32-летний местный житель не стал успокаиваться. Он ударил головой в лицо участковому уполномоченному.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Нападавшему грозит до пяти лет лишения свободы. Он задержан.

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