На Тарантино подали в суд

Иск поступил от компании Miramax

Американская киностудия Miramax подала в суд на режиссера Квентина Тарантино. Ему хотят запретить продавать части сценария фильма "Криминальное чтиво" в виде NFT-токенов, передает ТАСС.

По мнению студии, постановщик нарушает интеллектуальные права на картину.

"Ответчики пытаются единолично получить финансовую выгоду от прав Miramax на "Криминальное чтиво". Преступные действия ответчиков вызвали или, скорее всего, вызовут недопонимание, ошибки и введение в заблуждение аудитории потребителей", - сказано в иске.

Сторонам не удалось найти внесудебное решение.

Фильм "Криминальное чтиво" получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале в 1994 году. В 1995-м Тарантино и соавтор сценария Роджер Эвари получили "Оскар" за лучший сценарий.

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