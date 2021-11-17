ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Тарантино подали в суд

09:24
  • среда
  • 17 ноября 2021

Иск поступил от компании Miramax

Американская киностудия Miramax подала в суд на режиссера Квентина Тарантино. Ему хотят запретить продавать части сценария фильма "Криминальное чтиво" в виде NFT-токенов, передает ТАСС.
Остановка сердца: зритель скончался во время просмотра фильма Тарантино

По мнению студии, постановщик нарушает интеллектуальные права на картину.

"Ответчики пытаются единолично получить финансовую выгоду от прав Miramax на "Криминальное чтиво". Преступные действия ответчиков вызвали или, скорее всего, вызовут недопонимание, ошибки и введение в заблуждение аудитории потребителей", - сказано в иске.

Сторонам не удалось найти внесудебное решение.

Фильм "Криминальное чтиво" получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале в 1994 году. В 1995-м Тарантино и соавтор сценария Роджер Эвари получили "Оскар" за лучший сценарий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.