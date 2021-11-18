Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Стрельцам советуют заручиться поддержкой друзей, а девам - сосредоточиться на собственных ощущениях

Гороскоп на сегодня, 18 ноября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Сегодняшний день заставит вас усомниться в своих желаниях. Постарайтесь понять, чего вы хотите на самом деле и чем готовы пожертвовать ради этого.

Тельцы

У вас получится воплотить в жизнь несколько идей, ранее казавшихся невозможными. Как видите, космос готов делиться благами, но щедрость распространяется только на достойных людей.

Близнецы

Сегодня вашими действиями будут управлять агрессия, злость, раздражение. Лучше отразите их в творчестве: это хотя бы не повредит окружающим вас людям.

Раки

Звёзды благосклонны к вам, поэтому ваши мысли легко найдут пути реализации. День подарит массу приятных открытий и моментов, которые переродятся в прекрасные воспоминания.

Львы

На пути к счастью нам часто вставляют палки в колеса. Стройте из них повозку, чтобы ехать быстрее. Ваше обаяние поможет решить конфликты, которые принесёт новая должность.

Девы

Сегодня вам нужно сосредоточиться на собственных ощущениях. В последнее время вы слишком заботитесь о других, но не слышите себя. Вам определённо нужен отдых.

Весы

Вы переоцениваете свои возможности, из-за чего недовольны результатами. Взгляните на ситуацию трезво, определите свои сильные качества, сделайте акцент на слабых. Вам стоит надавить на тормоз, провести самоанализ, а уж потом вновь лететь вперёд.

Скорпионы

Благоприятное время для проведения мозговых штурмов, создания контента, написания целей. Вы заряжены на успех, но пока плохо понимаете, как его добиться.

Стрельцы

День довольно нестабильный, поэтому заручитесь поддержкой друзей. Попытайтесь направить энергию в русло удовольствия: отправьтесь в театр, ресторан или другое место, где вам хорошо.

Козероги

Пришло время получать награды за ваши труды! Принимайте их с благодарностью и без всякого стеснения. Вы действительно заслужили премию или другое поощрение за работу.

Водолеи

Сегодня вы сможете понять, что делаете правильно, а что стоит изменить. Подсказки будут прямыми, пропустить или неверно понять их не получится.

Рыбы

Ваш проект уже полностью готов, его нельзя хранить в шкафу! Поделитесь своими наработками с миром, позвольте энергии успеха проникнуть в вашу жизнь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram