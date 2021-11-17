Власти утвердили перечень районов Крайнего Севера

С точки зрения географии список не изменился

Правительство утвердило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, необходимый для выплаты компенсаций и предоставления госгарантий живущим там людям, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.

Отмечается, что новый вариант соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны, при этом с точки зрения географии список не изменился.

"Полностью [вошли] такие регионы, как Якутия, Магаданская, Мурманская области, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Камчатский край", - сказано в посте.

Кроме того, в перечень попали отдельные части республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.

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