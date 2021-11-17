Россияне назвали оптимальную продолжительность рабочего дня

Многие поддерживают сокращение рабочего дня зимой и осенью

Больше половины (56%) россиян выступают за сокращение стандартного восьмичасового рабочего дня на один час осенью и зимой, свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob.

При этом 27% опрошенных выступили против семичасового рабочего дня, еще 17% — затруднились дать ответ. 67% заявили, что даже несмотря на сокращение рабочих часов, они смогли бы выполнять привычные объемы работы.

Среди мужчин больше противников сокращения рабочего дня — 31%. Работодатели критически отнеслись к переходу на семичасовой рабочий день в осенне-зимний период. Только 4% компаний допустили сокращение рабочих часов в это время года, сообщает РБК.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в осенне-зимний период в России следует сократить рабочий день на один час. Он отметил, что климат в России, особенно в осенний и зимний период, препятствует высокой эффективности труда. Короткий световой день, холод и осадки влияют на эмоциональное состояние граждан, понижают их трудовую ответственность и негативно влияют на здоровье.

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