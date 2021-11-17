Белоруссия развернула пункт обогрева для мигрантов на границе с Польшей

В логистическом центре врачи начали оказывать им медицинскую помощь

На границе Белоруссии и Польши организовали горячее питание для беженцев. В логистическом центре врачи начали оказывать медицинскую помощь. А минувшую ночь мигранты впервые за несколько дней смогли провести в тепле. Пункт временного размещения для них развернули белорусские власти. Тем не менее, обстановка по-прежнему остаётся напряжённой.

Теплые одеяла, матрасы, горячий чай. Эту ночь 850 беженцев впервые за последние недели проводят не в холодной палатке, в лесу, а в специально оборудованном для них логистическом центре, который находится недалеко от границы.

А уже утром белорусские военные готовят мигрантам горячий завтрак. Развернуты полевые кухни и отдельные палатки для женщин и детей. В логистическом центре круглосуточно дежурят медики, чья помощь здесь требуется многим.

Но оставить стихийный лагерь на границе согласились не все. Примерно 1200 человек, по данным белорусского МВД, ночевали в лесу. А небольшая группа мигрантов и вовсе перенесла палатки прямо к колючей проволоке у границы. Люди вновь, сообщают в Минобороны Польши, попытались прорваться в Европу, где им все так же не рады. От Минска требуют решить проблему и депортировать мигрантов на родину. Но сделать это, отмечают белорусские власти, невозможно. Беженцы находятся на территории республики законно.

"Каких-либо проблем с нахождением на нашей территории иностранных граждан нет. Ситуация находится под контролем, сил и средств для обеспечения охраны общественного порядка как в городе Минске, так и в приграничных городах достаточно", - сообщил Иван Курбаков, глава МВД Белоруссии.

Сейчас миграционный режим в Белоруссии ужесточен. Минск предлагает Европе вместе искать выход из кризиса. Накануне ситуацию в телефонном разговоре обсуждали Александр Лукашенко и Ангела Меркель. Но в целом в ЕС по-прежнему считают, что в сложившейся ситуации целиком и полностью виновата Белоруссия.

"Речь идет, ни много ни мало, о трафике людей, организованном в большом масштабе. Это абсолютно неприемлемо. Лукашенко организует миграционный поток. Лукашенко превращает его в инструмент воздействия. Лукашенко манипулирует миграционным потоком", - уверен министр иностранных дел Франции Ив Ле Дриан.

При этом в Европе предпочитают не замечать откровенную манипуляцию со стороны Варшавы, которая использует ситуацию с беженцами, чтобы заставить Брюссель отказаться от претензий в свой адрес. И представить Польшу как важный форпост Единой Европы. Для чего, кажется, намерено нагнетает обстановку.

Вот, например, видео, где польский военный просит беженцев отправиться на пункты пропуска Кузница и Бобовники, объясняя, что там можно будет попасть в ЕС.

- Кузница и Бобровники. Идите туда, там покажете свои документы. Здесь нельзя, здесь незаконно.

И мигранты собираются у пропускного пункта Кузница - ожидая, что там, как и обещали, откроют гуманитарный коридор. Но этого не происходит. Возмущение нарастает. И польские военные применяют водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В столкновениях пострадало несколько человек. После чего в Минск позвонил глава европейской дипломатии и вновь потребовал от Белоруссии навести порядок на границе.

"Я призвал к срочным действиям, чтобы восстановить порядок в пограничном районе Белоруссии и ЕС и разрешить тяжелую гуманитарную ситуацию вокруг лиц, застрявших в этой зоне", - написал в соцсети Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

При этом никакой помощи в наведении порядка ЕС по-прежнему не предлагает. Напротив, совет министров Евросоюза уже согласовал очередной пакет санкций. Их обещают опубликовать в ближайшие дни.

Екатерина Выскребенцева. "ТВ Центр".

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