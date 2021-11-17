На российские регионы обрушились снегопады

Вылететь из Читы сейчас невозможно

Снегопады обрушились на российские регионы. С последствиями непогоды борются в Магадане. Коммунальные службы переведены на усиленный режим. По прогнозам, завтра в городе - ледяной дождь и шквалистый ветер. Из-за метели сложная ситуация отмечается на трассах Забайкалья. С перебоями работает аэропорт Читы.

Вылететь из Читы сейчас невозможно. А идущие на посадку самолёты отправляют на резервные аэродромы и в другие города. Причина - сильный снегопад, который обрушился также на Иркутск, Киров, Уфу и Магадан.

Жители Магадана в социальных сетях делятся эмоциями от первых сугробов. Однако спасателям и коммунальным службам работы прибавилось. Мокрый снег налип на электрические провода и может вызвать обрывы линий электропередачи.

"В ближайшее время будет усиление ветра. Ожидается выпадение осадков разной интенсивности на территории Магаданской области. Проводятся проверки готовности бригад, сил и средств для ликвидации возможных ЧС", - рассказал Любомир Муха, начальник ГУ МЧС России по Магаданской области.

В Оренбурге - циклон. Снег идет сразу в нескольких районах города и в ближайших областных центрах. Но как только осадки прекратятся, температура воздуха начнет повышаться, поэтому на дорогах будет гололёд.

Синоптики предупреждают, что в четверг столичный регион накроет мощный циклон. Москву ждут аномально низкое атмосферное давление, снегопады и 10-сантиметровые сугробы.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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