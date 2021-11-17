Роспотребнадзор проведет конференцию по противодействию ковиду

Участие примут более 300 представителей профильных министерств и ведомств

Как сообщило правительство России в Telegram, в Санкт-Петербурге 9-10 декабря пройдет вторая Международная конференция по борьбе с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями.

Участие примут более 300 представителей профильных министерств и ведомств из стран СНГ, а также из Европы, Северной Америки, Азии и Африки.

Главной темой обсуждения в этом году станут результаты исследований COVID-19 и российские подходы к профилактике инфекционных болезней.

"Организацией мероприятия займется Роспотребнадзор. Минфин выделит финансирование на проведение конференции Санкт-Петербургскому научно-исследовательскому институту эпидемиологии и микробиологии им. Пастера", - уточнила пресс-служба кабмина.

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