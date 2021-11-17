Украина провела учения у границы с Крымом

Был задействован батальон морской пехоты, усиленный танками и вертолетами

Как сообщила в среду пресс-служба командования объединенных сил ВС Украины, военные провели учения вблизи границы с Крымом.

"На одном из полигонов боевой подготовки, у административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, состоялись батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации", - говорится в сообщении в Facebook.

Уточняется, что в учениях был задействован усиленный подразделением вертолетов армейской авиации и танковой ротой батальон морской пехоты.

Согласно легенде учений, передовое подразделение при поддержке армейской авиации дало отпор отряду морской пехоты пытавшегося прорвать оборону условного противника. В заявлении сказано, что военные успешно выполнили боевую задачу.

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