Агент Бузовой рассказал о серьезной травме звезды

Теледива повредила руку на одном из проектов

Ольга Бузова страдает от травмы, полученной на одном из проектов. Об этом рассказал пиар-агент 35-летней звезды Антон Богославский.

Богославский уточнил, что у Бузовой травмирована рука, из-за этого ей противопоказано "любое напряжение на кисть".

Недавно звезде пришлось вновь пройти магнитно-резонансную терапию для определения причины проблемы. Выяснилось, что у Бузовой есть и другие травмы.

По словам Богославского, все повреждения, полученные теледивой в проектах "Я смогу" и "Ледниковый период", вряд ли поддадутся лечению, поскольку травмы оказались очень серьезными и всегда будут давать о себе знать.

Агент Бузовой заявил, что Ольга все принимает близко к сердцу и травмы ее эмоционально выматывают, хотя "некоторые не думают об этом и готовы ради своей мимолетной выгоды растаптывать все, что Оля для них сделала", сообщает "СтарХит".

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