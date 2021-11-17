Ведущая "АБВГДейки" Кристина Асмаловская умерла от коронавируса в 41 год

Какое-то время она провела на ИВЛ

Художественный руководитель программы "АБВГДейка" Татьяна Черняева сообщила о смерти от коронавируса ведущей передачи Кристины Асмаловской. Ей был 41 год.

Как уточнила Черняева, изначально Асмаловская попала в больницу с камнем в желчном пузыре. Вскоре ее выписали, но потом состояние ухудшилось, женщина начала задыхаться.

"Во второй раз ее положили с подозрением на COVID-19. Становилось хуже и хуже, ее перевели в реанимацию. И вчера утром она скончалась. Была на аппарате ИВЛ", - приводит слова худрука программы РБК.

Черняева добавила, что окончательный диагноз выдадут в больнице позднее. Дата и место похорон пока не назначены.

Асмаловская родилась в Москве, окончила РАТИ-ГИТИС, снималась в сериалах "Моя прекрасная няня" и "Адъютанты любви", участвовала в шоу "Танцы со звездами" на протяжении двух сезонов.

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