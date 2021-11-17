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В Крыму решили обжаловать передачу скифского золота Украине

11:24
  • среда
  • 17 ноября 2021

Это директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина

Решение обжаловать передачу скифского золота Украине принято. Об этом в среду, 17 ноября, рассказала директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина.
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Как уточнила Умрихина, в Москве прошло совещание по данному вопросу и было принято решение оспорить вердикт в верховном суде Нидерландов.

Представитель крымского музея отметила, что время для подготовки документов и их подачи есть до февраля 2022 года, однако пока апелляционный суд Амстердама не передал на руки судебное решение крымским музейщикам, сообщает РИА Новости.

26 октября апелляционный суд в Нидерландах постановил, что Археологический музей Алларда Пирсона, где выставлялась коллекция скифского золота, должен вернуть экспонаты Украине.

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