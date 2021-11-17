В Милане по подозрению в терроризме задержали 19-летнюю девушку

Ее супруг приходится родственником устроившему нападение в Вене в ноябре 2020 года

В Милане задержали 19-летнюю итальянку, которую подозревают в причастности к террористической группировке, сообщила полиция в Twitter.

"В ходе антитеррористической операции в Милане задержана 19-летняя гражданка Италии косовского происхождения. Она задержана по подозрению в том, что была причастна к группировке, имевшей террористические цели", - сказано в сообщении.

По данным агентства ANSA, задержанная высказывалась в поддержку запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Девушку арестовали. Как считает следствие, ее супруг приходится родственником устроившему нападение в Вене в ноябре 2020 года.

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