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В Милане по подозрению в терроризме задержали 19-летнюю девушку

11:25
  • среда
  • 17 ноября 2021

Ее супруг приходится родственником устроившему нападение в Вене в ноябре 2020 года

В Милане задержали 19-летнюю итальянку, которую подозревают в причастности к террористической группировке, сообщила полиция в Twitter.
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"В ходе антитеррористической операции в Милане задержана 19-летняя гражданка Италии косовского происхождения. Она задержана по подозрению в том, что была причастна к группировке, имевшей террористические цели", - сказано в сообщении.

По данным агентства ANSA, задержанная высказывалась в поддержку запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Девушку арестовали. Как считает следствие, ее супруг приходится родственником устроившему нападение в Вене в ноябре 2020 года.

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