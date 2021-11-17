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Власти одобрили право отцов детей от суррогатных матерей на маткапитал

11:49
  • среда
  • 17 ноября 2021

Мужчина также получит маткапитал, если вступил в брак и его жена усыновила его детей от суррогатной матери

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предоставляющий мужчинам, воспитывающим детей от суррогатных матерей, право на маткапитал. Об этом в среду, 17 ноября, рассказал председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.
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Юрист отметил, что мужчина также получит маткапитал, если вступил в брак и его жена усыновила его детей, рожденных суррогатной матерью.

В настоящее время на маткапитал претендуют 19 таких мужчин, в том числе житель Тверской области, у которого двое детей от суррогатной матери. Именно он обратился в Конституционный суд, сообщает агентство "Прайм".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова уточнила планы по индексации маткапитала. Она рассказала, что маткапитал на первого ребенка в 2024 году вырастет до 544 301 рубля. На второго ребенка маткапитал в 2024 году будут выплачивать в сумме 719 274 рубля.

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