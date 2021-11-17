Москвичей предупредили о сильном ветре и снеге в выходные

Период сухой погоды без осадков заканчивается

Низкое давление, сильный ветер, снег и температура около нуля ожидаются в Москве на выходных. Об этом в среду, 17 ноября, рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Метеоролог отметила, что период сухой погоды без осадков заканчивается. Во второй половине недели будет наблюдаться резкое падение атмосферного давления, потому что погоду будет определять атлантический и довольно глубокий циклон, который будет носить черты ныряющего циклона, потому что один из центров циклона будет проходить вблизи столицы.

В субботу прогнозируется очень низкое атмосферное давление – 726 миллиметров ртутного столба, это почти на 20 единиц ниже нормы, рассказала Позднякова.

Ночь на четверг ожидается относительно морозная (около минус 1-3 градусов), будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Дневная температура в четверг – 0 - плюс 2, но уже возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. В пятницу дневная температура еще останется положительной – от 0 до плюс 2 градусов.

Более кардинальные перемены в погоде за счет осадков произойдут в ночь на субботу, ожидаются осадки преимущественно в виде снега. Снегопад продолжится в дневные часы, хотя температура воздуха останется слабоположительная. Столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, порывы ветра днем местами могут достигать 13-18 метров в секунду, поэтому на северо-западе Подмосковья будет создаваться иллюзия метели, потому что там больше будет снега и температура будет пониже, поэтому этот снег будет бить по лицу, рассказала синоптик.

В воскресенье атмосферное давление будет расти, погода сохранится облачная, местами – небольшой снег, в ночные часы температура воздуха будет около нуля. Дневная температура слабоположительная, однако сохранится ветер западного направления, 5-10 метров в секунду, цитирует Позднякову РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram