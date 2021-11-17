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Москвичей предупредили о сильном ветре и снеге в выходные

12:14
  • среда
  • 17 ноября 2021

Период сухой погоды без осадков заканчивается

Низкое давление, сильный ветер, снег и температура около нуля ожидаются в Москве на выходных. Об этом в среду, 17 ноября, рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Москвичей предупредили о "мелкой ледяной крупе" в среду

Метеоролог отметила, что период сухой погоды без осадков заканчивается. Во второй половине недели будет наблюдаться резкое падение атмосферного давления, потому что погоду будет определять атлантический и довольно глубокий циклон, который будет носить черты ныряющего циклона, потому что один из центров циклона будет проходить вблизи столицы.

В субботу прогнозируется очень низкое атмосферное давление – 726 миллиметров ртутного столба, это почти на 20 единиц ниже нормы, рассказала Позднякова.

Ночь на четверг ожидается относительно морозная (около минус 1-3 градусов), будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Дневная температура в четверг – 0 - плюс 2, но уже возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. В пятницу дневная температура еще останется положительной – от 0 до плюс 2 градусов.

Более кардинальные перемены в погоде за счет осадков произойдут в ночь на субботу, ожидаются осадки преимущественно в виде снега. Снегопад продолжится в дневные часы, хотя температура воздуха останется слабоположительная. Столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, порывы ветра днем местами могут достигать 13-18 метров в секунду, поэтому на северо-западе Подмосковья будет создаваться иллюзия метели, потому что там больше будет снега и температура будет пониже, поэтому этот снег будет бить по лицу, рассказала синоптик.

В воскресенье атмосферное давление будет расти, погода сохранится облачная, местами – небольшой снег, в ночные часы температура воздуха будет около нуля. Дневная температура слабоположительная, однако сохранится ветер западного направления, 5-10 метров в секунду, цитирует Позднякову РИА Новости.

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