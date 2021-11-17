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Из больницы в Нижнем Тагиле украли более 300 доз "Спутника V"

12:10
  • среда
  • 17 ноября 2021

Начато расследование

Из больницы Нижнего Тагила неизвестные похитили более 300 доз вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
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"Медицинский препарат "Гам-Ковид-Вак" в количестве 320 доз пропал из служебного помещения", - сказал он, уточнив, что речь идет о поликлинике №2 на улице Металлургов (цитата по РИА "Новости").

Днем здание охраняет ЧОП "Великан", в ночное время - сторож.

На место происшествия выезжали в том числе криминалист и кинолог. Сейчас выясняется, кто конкретно имел доступ в кабинет.

Расследование взято на контроль руководством регионального полицейского главка.

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