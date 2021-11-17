В этом году в России провели рекордное количество научных мероприятий

2021-й был объявлен Годом науки и технологий

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил в ходе церемонии открытия всероссийского молодежного научного форума, что Год науки и технологий в России стал беспрецедентным по числу проводимых мероприятий.

"2021 год решением президента страны Владимира Путина объявлен Годом науки и технологий. У нас традиционно проходит большое количество мероприятий, но этот год стал беспрецедентным. Такой плотности интересных, очень значимых и, на мой взгляд, результативных мероприятий в прежние годы ни разу не было", - сказал глава Минобрнауки (цитата по ТАСС).

Особняком, продолжил он, стоят форум и конференция "Наука будущего".

Они проходят с 17 по 20 ноября на базе трех вузов: "МИСиС", Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова и Балтийского федерального университета имени Канта.

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