В Госдуме предложили ввести обязательный экзамен по географии для девятиклассников

Для 11-х классов предлагается ввести обязательный экзамен по русской литературе

В Госдуме предложили ввести обязательные экзамены по географии для учащихся девятых классов и по русской литературе для одиннадцатиклассников. Об этом в среду, 17 ноября, рассказал первый заместитель председателя комитета Олег Смолин, комментируя предложение президента Русского географического общества, министра обороны России Сергея Шойгу о включении географии в число вступительных испытаний при поступлении в вузы.

Смолин выразил сомнение в том, что ЕГЭ по географии нужен одиннадцатиклассникам, однако предположил, что экзамен по географии или зачет по этому предмету можно было бы ввести в 9-м классе.

По мнению депутата, вопрос нагрузки одиннадцатиклассников, которые и без того очень перегружены, требует специального изучения.

При этом для 11-х классов необходимо ввести обязательный экзамен по русской литературе, считает Смолин, однако не в форме ЕГЭ, а либо в форме сочинения, либо в устной форме, чтобы дети хоть немного стали снова читать.

Депутат подчеркнул, что экзамены по разным предметам нужно разделить на 9 и 11 классы, чтобы снизить нагрузку на выпускников, сообщает АГН "Москва".

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что ведомство выступает за возвращение Единого государственного экзамена по базовой математике. Эту позицию разделяют и в Министерстве просвещения.

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