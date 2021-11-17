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В Кремле заявили, что конца и края пандемии не видно

12:46
  • среда
  • 17 ноября 2021

Скоро появлению COVID-19 исполнится два года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга с журналистами в среду, что продление Роспотребнадзором действия санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса до 2024 года является техническим решением.
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"Объективно, [это нужно,] чтобы каждый раз не продлевать. Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Поэтому, я думаю, это чисто техническое решение", - отметил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Песков добавил, что власти ошиблись в расчетах в начале пандемии.

"Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода - через год. Сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года этой пандемии, и пока конца и края не видно", - заметил пресс-секретарь.

За минувшие сутки в России выявили 36626 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии в стране зафиксировали 9 182 538 случаев.

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