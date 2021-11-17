Кремль отверг политическую подоплеку в приостановке сертификации "Северного потока - 2"

Компания-оператор готова выполнить все требования действующего законодательства

Кремль не видит политической подоплеки в решение регулятора Германии приостановить сертификацию оператора "Северного потока 2". Об этом в среду, 17 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в данном случае существуют определенные протоколы и нормы европейского законодательства.

Компания-оператор готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее запустить этот важный для всех проект, цитирует Пескова РИА Новости.

16 ноября стало известно, что в Германии приостановили процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2". Условием возобновления процедуры были названы реорганизации и изменение правовой формы Nord Stream 2 AG: немецкая "дочка" компании-оператора должна будет стать и владельцем, и оператором немецкой части газопровода.

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