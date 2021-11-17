ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков высказался о возможности встречи Путина и Байдена

13:18
  • среда
  • 17 ноября 2021

СМИ писали. что лидеры готовят онлайн-встречу до конца года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался называть сроки проведения онлайн-встречи между Владимиром Путиным и Джо Байденом.

В Кремле ответили на слова Байдена о "горящей тундре"
Путин сравнил российское вооружение с зарубежным

Прежде "Коммерсант" написал со ссылкой на источники, что президенты России и США могут провести беседу в онлайн-формате до конца этого года, личную встречу - в начале 2022-го.

"Пока еще нет четких прикидок по срокам проведения контактов двух президентов. Как только будет достигнута договоренность, мы вас проинформируем", - сказал кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Летом по итогам личной встречи в Женеве Путин отметил, что представленный в СМИ образ Байдена не имеет ничего общего с действительностью. Вместе с тем российский лидер назвал своего американского коллегу профессионалом, который действует очень искусно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Джо Байден
Владимир Путин и Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.