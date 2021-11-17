Песков высказался о возможности встречи Путина и Байдена

СМИ писали. что лидеры готовят онлайн-встречу до конца года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался называть сроки проведения онлайн-встречи между Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Прежде "Коммерсант" написал со ссылкой на источники, что президенты России и США могут провести беседу в онлайн-формате до конца этого года, личную встречу - в начале 2022-го.

"Пока еще нет четких прикидок по срокам проведения контактов двух президентов. Как только будет достигнута договоренность, мы вас проинформируем", - сказал кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Летом по итогам личной встречи в Женеве Путин отметил, что представленный в СМИ образ Байдена не имеет ничего общего с действительностью. Вместе с тем российский лидер назвал своего американского коллегу профессионалом, который действует очень искусно.

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