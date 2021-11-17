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Госдума приняла закон, позволяющий заключать трудовой договор удаленно

13:30
  • среда
  • 17 ноября 2021

Соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона

Госдума на пленарном заседании в среду, 17 ноября, приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем дистанционно.

Данный законопроект подготовлен в целях оптимизации взаимодействия между работодателями и работниками, он закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью создания больших возможностей для удаленного трудоустройства.

По мнению авторов инициативы, с принятием закона соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор, а предоставление возможности ведения электронного документооборота повысит оперативность оформления официальных трудовых отношений, полагают законодатели.

О переходе на электронный кадровый документооборот работодатель уведомляет работников, которые в свою очередь вправе отказаться от этого, сообщает РИА Новости.

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