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В Москве открылся автотранспортный форум

15:10
  • среда
  • 17 ноября 2021

Участники ищут решения, которые повысят качество перевозок

3-й Всероссийский автотранспортный форум открылся в Москве. Технологичные автовокзалы, безопасные дороги, автомобили будущего - эти и другие актуальные темы обсудили главы профильных министерств и губернаторы.

Участники встречи ищут новые решения, которые повысят качество перевозок. С помощью инноваций планируется сделать транспорт удобнее и надежнее. Особое внимание уделили вопросам восстановления и поддержки отрасли в период пандемии. Также на площадке форума проходит выставка. На ней свои разработки представили ведущие автотранспортные компании.

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