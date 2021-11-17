В Подмосковье дебошир превратил жизнь соседей в кошмар

Обращения в полицию ни к чему не привели

Жители многоэтажки в подмосковной деревне Павлово жалуются на соседа-дебошира, который превратил их жизнь в кошмар. При этом на замечания он реагирует очень агрессивно и чаще всего находится в неадекватном состоянии. Обращения в полицию ни к чему не привели. И даже явное воровство как-то сошло маргиналу с рук.

Полы и стены в краске, на лестничной клетке - устойчивый едкий запах растворителя и клея. Подобные жалобы жильцы многоквартирного дома в деревне Павлино в подмосковной Балашихе называют самыми безобидными. Соседство с маргинальным собственником квартиры на 8 этаже не только создает неудобства для жильцов, но заставляет их почувствовать себя буквально как на пороховой бочке.

"Сначала с ним хотели бороться. Пыталась соседка. В полицию на него писала. Но толку никакого. Они, говорит, заявки передавали в участок, но никто не приезжал", - рассказал местный житель Денис Полищук.

У Дениса дебошир украл велосипед. Но завести уголовное дело на нарушителя не удалось. Имущество сосед вернул, правда, в ненадлежащем состоянии.

Найти этого человека оказалось не так-то просто. Дома он бывает крайне редко, что неудивительно. Жить в такой квартире невозможно. Дверь всегда открыта. Замок не работает. Внутри помещение больше напоминает свалку. Повсюду грязь, мусор, насекомые и устойчивый неприятный запах. По словам соседей, это происходит, потому что хозяин квартиры регулярно находится в состоянии опьянения. И чаще всего от вдыхания ядовитых паров различных химикатов – клея или дешёвой краски.

Что довело человека до такой жизни, непонятно. По словам соседей, ещё год назад он был вполне добропорядочным гражданином, хотя выпить и любил. С уходом жены все изменилось, он стал очень агрессивен. Правда, вызов полиции мало что менял.

"Мы регулярно обращаемся в полицию. То есть полгода я каждый день звоню в 112, в "Добродел" обращалась. То есть вот в последний раз они его забрали. Ну как бы задержали. При задержании у него изъяли два ножа. И в результате они его на следующий день отпустили", - сказала местная жительница Марина Семеняченко.

Но, по словам юристов, сделать с таким соседом что-то принудительно по российскому законодательству невозможно. Привлечь к ответственности удастся только за конкретное нарушение, если оно будет зафиксировано на видео.

"Даже за нарушение незначительное общественного порядка, допустим, использование нецензурной лексики, уже там влечёт ответственность по соответствующей статье КоАП. У нас санкция до 15 суток ареста", - объяснил адвокат Алексей Михальчик.

Отправить человека на лечение без его согласия или решения суда тоже нельзя.

"Здесь наша задача - наладить всё-таки взаимодействие с участковым и диспансером, который в дальнейшем сможет его наблюдать. С наркологом. Если этого человека поставят на учёт", - заявила Алина Рудакова, зампредседателя правления Национального антинаркотического союза.

По словам жильцов, иногда неблагополучный сосед обещает встать на путь исправления и даже пытается навести порядок в квартире. Но вскоре срывается и возвращается к привычному, маргинальному образу жизни.

Илья Данильцев, Константин Степанов-Молодов и Камилла Султанова, "ТВ Центр".

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