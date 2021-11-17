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Депутаты одобрили освобождение части семей от налога при продаже жилья

14:53
  • среда
  • 17 ноября 2021

Соответствующее поручение ранее дал Владимир Путин

Целый пакет поправок в законодательство рассматривают сегодня в Госдуме. Второе чтение проходит документ, согласно которому от уплаты налогов при продаже жилья освобождаются семьи с двумя и более детьми. Соответствующее поручение ранее дал Владимир Путин, выступая на съезде партии "Единой России". Чтобы воспользоваться льготой, необходимо в течение года купить другое, большее по площади жилое помещение.

"Семьи, в которых двое и более детей, не достигших возраста 18 лет, либо это студенты в возрасте до 24 лет, не будут уплачивать подоходный налог, но при определенных условиях. Если в течение года средства, которые были получены от продажи жилого помещения, были направлены на приобретение большего по площади жилого помещения. То есть произошло улучшение жилищных условий. И обязательно, чтобы члены семьи были владельцами как минимум 50% и более доли в том или ином жилом помещении", - сказал Дмитрий Вяткин, депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия".

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