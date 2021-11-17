Мишустин оценил готовность регионов к отопительному сезону

Запасов топлива больше, чем полагается по нормативам

Российские регионы в целом готовы к новому отопительному сезону, но сложная ситуация сохраняется в Еврейской автономной области. Об этом в среду, 17 ноября, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Глава кабмина указал, что по данным министерств, к новому сезону регионы готовы. Это касается и состояния объектов ЖКХ, включая котельные водопроводные и тепловые сети. Запасов топлива больше чем положено по нормативам.

При этом очень сложная ситуация в сфере ЖКХ сохраняется в Еврейской АО. Чтобы помочь региону подготовиться к отопительному периоду, правительство направит туда почти 900 млн рублей. Эти средства позволят привести в нормативное состояние объекты коммунальной инфраструктуры, а также оплатить коммунальные платежи школ и других организаций бюджетной сферы, рассказал Мишустин.

Премьер также заявил о необходимости обеспечить в зимний период бесперебойную работу жилищно-коммунальной и энергетической инфраструктуры в регионах и поручил профильным министерствам взять ситуацию под личный контроль, сообщает РИА Новости.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил ранее на совещании президента с членами правительства, что на всей территории страны стартовал отопительный сезон.

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