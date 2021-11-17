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Отравившиеся в Казани по ошибке выпили "незамерзайку"

13:47
  • среда
  • 17 ноября 2021

Три девушки находятся в тяжелом состоянии в реанимации

Молодые люди, отравившиеся метанолом в Казани, по ошибке выпили незамерзающую автомобильную жидкость, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
В Казани выросло число отравившихся суррогатным алкоголем

Как выяснили правоохранительные органы, компания купила через знакомого спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой бутылке для вечеринки в коттедже. При этом в багажнике автомобиля находилась того же объема бутыль с "незамерзайкой". Молодые люди по ошибке взяли ее с собой в дом и выпили.

"Проведен осмотр места происшествия и прилегающей территории, в ходе которого изъята бутыль из-под "незамерзайки". Проведенное исследование показало наличие в ней следов метанола. Кроме того, в каршеринговом автомобиле обнаружена бутыль с контрафактным алкоголем, который молодые люди приобрели для праздника", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в контрафактном спиртном метанола не было.

В горбольницу №7 Казани госпитализированы 13 человек. Три девушки находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Возбуждено уголовное дело.

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