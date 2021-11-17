Загруженность ковидных коек в Москве сократилась на тысячу мест

Ситуация в столице улучшается

Загрузка коронавирусных больниц в столице уменьшилась за три дня на тысячу коек. Об этом в среду, 17 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил улучшение ситуации с коронавирусной инфекцией в городе, сообщает РИА Новости.

Московские врачи тем временем вылечили от коронавируса еще 7477 пациентов. За все время пандемии в столице поправились уже 1 702 667 человек. За сутки госпитализировано 940 человек, скончались 96 пациентов. На ИВЛ находятся 732 человека.

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