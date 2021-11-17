ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России выросли продажи шампанского

14:09
  • среда
  • 17 ноября 2021

А вот продажи водки упали

Как следует из сообщения Национального союза защиты прав потребителей, на которое ссылается ТАСС, в январе - октябре 2021 года объем розничной продажи шампанских и игристых вин в России вырос на 8,4%.
Россияне поддержали запрет на продажу алкоголя до 21 года

"Объем розничной продажи вин шампанских и игристых в январе - октябре 2021 г. составил 12,4 млн дал (108,4% от уровня января - октября прошлого года)", - цитирует сообщение агентство.

Объем розничной продажи тихих вин за указанный период снизился на 1,5% и составил 43,7 млн дал, продажи водки снизились на 1,5% и составили 58,9 млн дал.

Вместе с тем объем розничной продажи слабоалкогольных напитков в январе - октябре вырос на 38,5%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Шампанское
Шампанское
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.