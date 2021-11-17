В России выросли продажи шампанского

А вот продажи водки упали

Как следует из сообщения Национального союза защиты прав потребителей, на которое ссылается ТАСС, в январе - октябре 2021 года объем розничной продажи шампанских и игристых вин в России вырос на 8,4%.

"Объем розничной продажи вин шампанских и игристых в январе - октябре 2021 г. составил 12,4 млн дал (108,4% от уровня января - октября прошлого года)", - цитирует сообщение агентство.

Объем розничной продажи тихих вин за указанный период снизился на 1,5% и составил 43,7 млн дал, продажи водки снизились на 1,5% и составили 58,9 млн дал.

Вместе с тем объем розничной продажи слабоалкогольных напитков в январе - октябре вырос на 38,5%.

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