Путин призвал урегулировать тему геномных исследований

Президент говорил об этом и на конференции по искусственному интеллекту

В теме геномных исследований очень много спорных вопросов, которые требуют правового урегулирования. Об этом в среду, 17 ноября, рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства предложил сосредоточить особое внимание на правовом регулировании геномных исследований и применении генетических технологий. Здесь, как и во всех передовых областях, где человечество пока идет неизведанным, прямо скажем, путем, немало сложных и спорных вопросов: как юридических, так и гуманитарных, подчеркнул Путин.

Российский лидер напомнил, что несколько дней назад он говорил об этом и на конференции по искусственному интеллекту — законодательство в сфере генетики должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, ветеринарии, селекции и других сферах.

Вместе с тем нужно четко обозначить и пределы допустимого использования генетических технологий. Речь идет не только о современном правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм, подчеркнул Путин.

Нормы должны быть понятные, признанные исследователями и бизнесом и, что принципиально важно, приняты обществом, пользоваться доверием людей, цитирует президента РИА Новости.

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