Умерла звезда петербургской пышечной кот Рыжик

Там осталась кошка Пыша

Талисман пышечной в историческом центре Санкт-Петербурга кот по кличке Рыжик умер от старости.

"Рыжик умер около трех месяцев назад - просто от старости. Ему было около 25-27 лет", - рассказала сотрудница пышечной в беседе с РИА "Новости".

Она добавила, что в пышечной осталась трехцветная кошка Пыша, она чувствует себя хорошо.

Пышечная на Большой Конюшенной - одно из культовых мест Петербурга, рецептура пышек там сохранилась с советских времен. Заведение открылось в 1958 году.

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