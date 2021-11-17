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Умерла звезда петербургской пышечной кот Рыжик

15:02
  • среда
  • 17 ноября 2021

Там осталась кошка Пыша

Талисман пышечной в историческом центре Санкт-Петербурга кот по кличке Рыжик умер от старости.
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"Рыжик умер около трех месяцев назад - просто от старости. Ему было около 25-27 лет", - рассказала сотрудница пышечной в беседе с РИА "Новости".

Она добавила, что в пышечной осталась трехцветная кошка Пыша, она чувствует себя хорошо.

Пышечная на Большой Конюшенной - одно из культовых мест Петербурга, рецептура пышек там сохранилась с советских времен. Заведение открылось в 1958 году.

 
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