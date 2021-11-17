Доходы бюджета от предпринимателей со специальными налоговыми режимами растут в Москве

Город в 2020 году реализовал целый комплекс мер антикризисной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса

В Москве увеличиваются поступления в бюджет от работающих в специальных налоговых режимах представителей малого и среднего бизнеса. За 10 месяцев 2021 года применяющие упрощенную систему налогообложения организации и индивидуальные предприниматели перечислили в бюджет 147,9 миллиарда рублей, что на 41,6% больше, чем за тот же период 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"УСН - один из наиболее популярных налоговых режимов, используемых малым и средним бизнесом. В прошлом году динамика поступлений налога снизилась в связи с ограничениями в разгар пандемии, в результате которых компании ряда отраслей были вынуждены временно приостановить деятельность. Помимо этого, малое и среднее предпринимательство в наиболее пострадавших отраслях в прошлом году получило отсрочку по уплате налога за I квартал 2020 года с возможностью его уплаты в 2021 году и было освобождено от уплаты налога за II квартал", - приводятся в сообщении слова Ефимова.

Город в 2020 году реализовал целый комплекс мер антикризисной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Речь идет в том числе о льготах по аренде, льготных кредитах, субсидиях и грантах. Некоторые из них продлили и на 2021 год, а также приняли новые. Это, в частности, компенсация затрат на приобретение средств индивидуальной защиты.

"В результате динамика поступлений налога от УСН за 10 месяцев 2021 года оказалась на 38,2% выше показателей января-октября докризисного 2019 года, что свидетельствует о восстановлении работы большинства отраслей малого бизнеса Москвы", - уточнил Ефимов.

Кроме того, растут поступления в бюджет от выбравших патентную систему налогообложения компаний. Как уточнил заммэра, за 10 месяцев поступления от ПСН достигли 3,8 миллиарда рублей, на 11,1% превысив показатели аналогичного периода 2020 года.

В Москве ПСН активнее всего применяют ИП, работающие в розничной торговле, перевозках, бытовых услугах и сдающие в аренду помещения.

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