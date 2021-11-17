Она реализуется с 2019 года

Программа по генетическим исследованиям будет продлена до 2030 года. Об этом в среду, 17 ноября, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Голикова напомнила, что в соответствии с указом главы государства Владимира Путина с 2019 года реализуется программа развития генетических технологий. В 2020 году был утвержден план реализации программы на трехлетний период и комплексный план научных исследований, которые реализуются в рамках программы.

Общий бюджет программы пока предусмотрен до 2027 года и составляет 127 миллиардов рублей, из которых 111,5 миллиарда рублей — это федеральный бюджет, рассказала вице-премьер.

Голикова пообещала, что финансирование программы продлят до 2030 года, сообщает РИА Новости.

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