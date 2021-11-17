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Путину доложили о нейтрализующем коронавирус лекарстве

15:18
  • среда
  • 17 ноября 2021

Основой для препарата стала уникальная тест-система

Нейтрализующий коронавирус препарат разработали специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН. Лекарство создано на основе моноклональных антител, сообщил директор института Александр Макаров.
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"Мы разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе "дельта" и "гамма" варианты", - рассказал Макаров  президенту России Владимиру Путину на совещании по развитию генетических технологий.

Директор института напомнил, что год назад была разработана одна из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса. Новый препарат был создан с использованием этой тест-системы, в сотрудничестве с медиками ФМБА и учеными Сибирской академии наук, приводит слова Макарова "Интерфакс".

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