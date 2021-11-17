Путину доложили о нейтрализующем коронавирус лекарстве

Основой для препарата стала уникальная тест-система

Нейтрализующий коронавирус препарат разработали специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН. Лекарство создано на основе моноклональных антител, сообщил директор института Александр Макаров.

"Мы разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе "дельта" и "гамма" варианты", - рассказал Макаров президенту России Владимиру Путину на совещании по развитию генетических технологий.

Директор института напомнил, что год назад была разработана одна из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса. Новый препарат был создан с использованием этой тест-системы, в сотрудничестве с медиками ФМБА и учеными Сибирской академии наук, приводит слова Макарова "Интерфакс".

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