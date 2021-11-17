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Путин назвал помеху в доведении до людей необходимых лекарств

15:23
  • среда
  • 17 ноября 2021

При этом президент подчеркнул необходимость фундаментальных исследований

Доводить до людей необходимые им лекарственные препараты мешает бюрократия. Об этом в среду, 17 ноября, рассказал президент России Владимир Путин.
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Глава государства отметил, что выведению препаратов на рынок должны предшествовать фундаментальные исследования, "все должно происходить в этой сфере очень основательно".

Однако Путин подчеркнул, что излишняя бюрократия мешает гонке на мировых рынках и процессу доведения до людей нужных препаратов, сообщает РИА Новости.

В России между тем разрабатывают лекарство, подавляющее размножение коронавируса. Как рассказал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, подобные средства уже существуют, однако их эффективность не настолько велика, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии.

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